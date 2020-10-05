Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung

05.10.2020, MForum.ru

Известно, что компания Samsung работает над смартфоном Galaxy A42 5G, призванном стать самым доступным 5G-смартфоном в портфолио производителя. Ожидается, что «сердцем» этого аппарата станет чипсет Snapdragon 750G.

В активе Samsung Galaxy A42 5G ожидаются 6,6-дюймовый AMOLED-дисплей с U-образным вырезом под фронтальную камеру, QUAD-камера с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные: 8 Мп широкоугольный, 5 Мп макро, 5 Мп датчик глубины) и АКБ емкостью 5000 мАч. Старт продаж намечен на ноябрь, цена Samsung Galaxy A42 5G составит 369 евро. Купить новинку можно будет в черном, сером и белом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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