Анонсы: Poco C3 представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Poco C3 представлен официально

06.10.2020, MForum.ru

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Принадлежащий Xiaomi бренд Poco анонсировал смартфон C3. Технически новинка близка к Redmi 9C. В частности она оснащена дисплеем диагональю 6,53 дюйма при разрешении HD+.

Анонсы: Poco C3 представлен официально

Ключевые спецификации Poco C3: чипсет MediaTek Helio G35, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера в конфигурации с 13 Мп основным сенсором и 5 Мп вспомогательным для макросъемки (третий сенсор разрешением 2 Мп служит для определения глубины сцены), 5 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. Версия 3/32 Гб оценена в 7 499 индийских рупий ($103), вариант с 4/64 Гб памяти можно будет купить за 8 999 рупий ($123). Купить новинку можно будет в трех цветах – синем Arctic Blue, зеленом Lime Green, и черном Matte Black.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации mysmartprice.com

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