Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России

MForum.ru
07.10.2020,
Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y20, оснащенного 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView разрешением 1600×720 точек и поддерживающим бесконтактные платежи через NFC. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани.
В активе Vivo Y20 присутствуют чипсет Snapdragon 460, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ расширение картами microSD), строенная тыловая камера в конфигурации 13+2+2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Купить новинку в черном и синем цветах можно будет за 13 990 рублей. С 6 октября по 2 ноября в честь трехлетия присутствия компании в России будет предоставляться скидка 1500 рублей.
© Антон Печеоовый,
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