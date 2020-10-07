Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России

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Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России

07.10.2020, MForum.ru

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Состоялся российский релиз смартфона Vivo Y20, оснащенного 6,51-дюймовым дисплеем Halo FullView разрешением 1600×720 точек и поддерживающим бесконтактные платежи через NFC. Дактилоскопический сенсор разместился на боковой грани.

Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России

В активе Vivo Y20 присутствуют чипсет Snapdragon 460, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти (+ расширение картами microSD), строенная тыловая камера в конфигурации 13+2+2 Мп, а также АКБ емкостью 5000 мАч. Купить новинку в черном и синем цветах можно будет за 13 990 рублей. С 6 октября по 2 ноября в честь трехлетия присутствия компании в России будет предоставляться скидка 1500 рублей.

Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России

© Антон Печеоовый, MForum.ru , по информации ru.vivo.com

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