MForum.ru
07.10.2020,
Компания Xiaomi вывела на российский рынок смартфон Poco X3. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 732G и оснащена 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек при максимальной частоте обновления 120 Гц.
Объем ОЗУ Xiaomi Poco X3 составляет 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб, для ее расширения можно использовать карты microSD объемом до 256 Гб. В круглом вырезе дисплея нашлось место для 20 Мп фронтальной камеры. Тыловая камера новинки представлена четырьмя сенсорами: основным разрешением 64 Мп, 13 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп сенсором глубины сцены. Емкость батареи Xiaomi Poco X3 – 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в клавише включения устройства. ОС - Android 10 c оболочкой MIUI 12 for Poco. Xiaomi Poco X3 с 64 Гб встроенной памяти в цветах «синий кобальт» и «серый сумрак» можно будет купить за 19 990 рублей, со 128 Гб – за 21 990 рублей. Начало продаж - 15 октября, причем вариант с 64 Гб памяти будет доступен только в фирменном интернет магазине.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Poco X3 представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Слухи: Новинка Poco будет базироваться на Snapdragon 732G / MForum.ru
04.08. [Новинки] Анонсы: Опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 на Android 11 / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Poco M2 Pro представят 7 июля / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru
07.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y20 с АКБ 5000 мАч появился в России / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Coolpad Cool 12A – смартфон с 4 Гб ОЗУ за 569 юаней ($84) / MForum.ru
06.10. [Новинки] Анонсы: Poco C3 представлен официально / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: LG K92 5G – новый эксперимент LG Mobile / MForum.ru
05.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A42 5G – самый доступный 5G-смартфон от Samsung / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 5 базируется на Snapdragon 765G / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 4a 5G представлен официально / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru
29.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy F41 / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Huawei представила P Smart 2021 / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Vivo Watch представлены официально / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S20 FE представлен официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 и Nokia 3.4 представлены официально / MForum.ru
23.09. [Новинки] Анонсы: Гибкий смартфон Royole FlexPai 2 представлен официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Narzo 20A, Narzo 20 и Narzo 20 Pro представлены официально / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Realme C17 получил экран с частотой обновления 90 Гц / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: Vsmart Aris Pro – смартфон с фронтальной камерой под экраном / MForum.ru
21.09. [Новинки] Анонсы: LG K42 представлен официально / MForum.ru