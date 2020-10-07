Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России

07.10.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi вывела на российский рынок смартфон Poco X3. Новинка базируется на чипсете Snapdragon 732G и оснащена 6,67-дюймовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек при максимальной частоте обновления 120 Гц.

Объем ОЗУ Xiaomi Poco X3 составляет 6 Гб, встроенной памяти – 64 или 128 Гб, для ее расширения можно использовать карты microSD объемом до 256 Гб. В круглом вырезе дисплея нашлось место для 20 Мп фронтальной камеры. Тыловая камера новинки представлена четырьмя сенсорами: основным разрешением 64 Мп, 13 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп сенсором глубины сцены. Емкость батареи Xiaomi Poco X3 – 5160 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился в клавише включения устройства. ОС - Android 10 c оболочкой MIUI 12 for Poco. Xiaomi Poco X3 с 64 Гб встроенной памяти в цветах «синий кобальт» и «серый сумрак» можно будет купить за 19 990 рублей, со 128 Гб – за 21 990 рублей. Начало продаж - 15 октября, причем вариант с 64 Гб памяти будет доступен только в фирменном интернет магазине.