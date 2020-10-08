Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка

08.10.2020, MForum.ru

Компания HMD Global объявила о начале продаж в России смартфона Nokia 2.4. Новинка относится к бюджетном сегменту, оснащена дактилоскопическим сенсором и сдвоенной камерой, а производитель гарантирует обновление ПО до Android 12.

В активе Nokia 2.4, присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек, чипсет MediaTek Helio P22, 2/3 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти, сдвоенная камера на задней панели (в конфигурации 8 Мп основной и 2 Мп сенсор глубины), 5 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 4500 мАч, для которой производитель заявляет 2 дня активного использования.

Российская цена Nokia 2.4 составит 10 990 / 11 990 рублей за версии 2/32 и 3/64 Гб, соответственно. В качестве бонусов для первых покупателей выступают чехол Clear Case и наушники Nokia WH-301.