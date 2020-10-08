Анонсы: Realme 7i представлен официально

MForum.ru
08.10.2020,
Компания Realme пополнила линейку Realme 7 моделью с индексом 7i. «Сердцем» новинки стал чипсет Snapdragon 662, а 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600 x 720 точек поддерживает частоту обновления 90 Гц.
В круглом вырезе дисплея разместилась фронтальная камера разрешением 16 Мп. Тыловая камера Realme 7i представлена четырьмя модулями: основным разрешением 64 Мп, 8 Мп с широкоугольной оптикой, 2 Мп для макросъемки и 2 Мп монохромным для портретной съемки. Объем ОЗУ – 4 Гб, встроенной памяти – 64 / 128 Гб. Емкость батареи Realme 7i – 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт. Модуль NFC не предусмотрен, дактилоскопический сенсор находится на задней панели. ОС – Android 10 с оболочкой Realme UI. В Индии купить Realme 7i можно будет за 11 999 / 12 999 рупий за версии 64 / 128 Гб памяти. Начало продаж намечено на 16 октября.
© Антон Печеровый,
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