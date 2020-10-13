Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально

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Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально

13.10.2020, MForum.ru

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Компания Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A42. Ключевая особенность новинки – наличие поддержки сетей 5G при позиционировании в сравнительно недорогой ценовой сегмент. Основа «железа» новинки - Snapdragon 750G.

Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально

Спецификации Samsung Galaxy A42 включают в себя 6,6-дюймовый Super AMOLED дисплей разрешением HD+, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп, тыловая камера представлена четырьмя сенсорами – 48 (основой), 8 (сверхширокоугольный), 5 (макро) и 5 (датчик глубины) Мп. В Великобритании купить Samsung Galaxy A42 можно будет за £349.

Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации Samsung

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