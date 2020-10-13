Ответы на вопросы: Нужно ли менять SIM-карту раз в полгода?

MForum.ru

Ответы на вопросы: Нужно ли менять SIM-карту раз в полгода?

13.10.2020, MForum.ru

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Газета.ru попросила прокомментировать странную рекомендацию, суть которой - желательно заменять симку раз в полгода-год. Необходимость этого автор высказывания объясняет якобы снижением качества услуг при более длительным использованием. Всерьез это комментировать нет смысла. Как могли практически убедиться многие из нас, как правило, никаких проблем с качеством связи при использовании одной и той же SIM-карты в течение нескольких лет, не возникает. И если кто-то утверждает обратное, это очевидное заблуждение. Но все же решил высказаться по теме - бывают ли поводы для замены SIM-карты на новую не в связи со сменой номера телефона.

Первая и основная причина - выход SIM-карты из строя. Тогда качество услуг связи не "ухудшается", обычно с неисправной картой просто нельзя эти услуги получить.

Почему симка может выйти из строя? Причин может быть немало, хотя поломки случаются редко. Наиболее распространенное явление - механическое повреждение контактов. Карта, особенно, если она установлена в адаптер, может повреждать контакты в телефоне, контакты карты могут со-временем окисляться, особенно если при переустановках в телефон браться за них пальцами, которые как правило, покрыты жирами и жирными кислотами, способными вызывать окисление контактов. Также контакты карты могут со временем истираться, если часто вставлять и вынимать SIM-карту из разъема. Работа телефона с такой картой действительно может становиться ненадежной. Но это происходит не за полгода, а лишь за несколько лет, да и то, если вы часто переставляете карту. Если "виновато" не механическое повреждение контактов в телефоне или SIM-карты, а лишь окисление контактов, делу можно помочь, если обезжирить и аккуратно почистить контакты SIM-карты. Либо опять же заменить карту на новую.

Реже случаются механические повреждения карты, когда трескается пластик и повреждаются токоведущие элементы, соединяющие кристалл с контактными пластинами.

Еще реже, "умирает" электроника, выгорает собственно чип внутри симки.

Вторая причина - "моральное" устаревание карты, железа или софта.

Как правило, обязательной становится замена карты после запуска операторами сетей связи нового поколения. Для работы с ними обычно требуется новое ПО, загрузить его по-воздуху в старую симку невозможно. Новые поколения технологий сотовой связи появляются на рынке, как правило, примерно раз в 10 лет, не чаще. Соответственно и это не повод говорить о необходимости частой замены симок.

Еще есть банальное "моральное" устаревание. SIM-карта, это не просто кусочек пластика, а сравнительно сложное изделие микроэлектроники - микропроцессор, память, контроллер ввода-вывода. Микроэлектроника не стоит на месте, поэтому с годами операторы приобретают все новые виды SIM-карт, их начинка меняется, как правило, в сторону расширения памяти. Например, в Китае в 2019 году появились SIM-карты со встроенным объемом памяти до 128 ГБ - на них, как и во встроенной флэш-памяти смартфона, можно хранить, например, фото, видео и музыку. Таким образом, можно говорить об определенном устаревании с годами "железа" SIM-карт. Значит, действительно имеет смысл иногда заменять SIM-карту на новую. Конечно не раз в полгода или год, но раз в 2-3 года это вполне уместно.

На ПО, загруженное в SIM-карту могут совершать атаки злоумышленники. Замена SIM-карты позволяет простым способом вернуть контроль над аппаратом. Но менять симку "чисто профилактически" смысла мало.

Регуляторика и замена SIM

Если на SIM-картах все же попробуют внедрить российские технологии криптозащиты, как хотели бы иные заинтересованные лица, карты придется выдавать куда более сложным способом чем сейчас, а менять их абонентам придется не реже, чем раз в год с небольшим. Это было бы весьма обременительно для всех нас. И что делать тем, кто подолгу живет за границей, пользуясь российскими симками и российскими банками? Впрочем, наши законодатели редко думают об интересах "меньшинств", ездящих заграницу - "их люди на такси в булочную не ездят".

Чем в плане необходимости и частоты замен отличаются eSIM?

eSIM. Такие идентификационные модули мало чем отличаются от SIM-карт по части особенностей их эксплуатации. Разве что исключен риск окисления контактов, поскольку eSIM припаивается непосредственно на плату устройства либо вообще является виртуальной, частью SoC процессора приложений устройства. Меньше и риск механического повреждения eSIM. Но выйти из строя чип на плате все равно может (отмечу, что вероятность этого невелика).

Резюме

В общем и целом - иногда приходится заменять симку, но как правило, для этого возникают более объективные причины, нежели то, что прошло полгода-год с момента ее получения. Так что такие замены обычно происходят существенно реже, есть немало абонентов у которых симке уже исполнилось лет 10, но она успешно работает в сетях GSM и 3G, даже если и не поддерживает LTE.

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теги: SIM-карты SIM-карта

© Алексей Бойко, MForum.ru

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