Анонсы: iPhone 12 и компактная версия iPhone 12 mini представлены официально

14.10.2020, MForum.ru

Компания Apple официально анонсировала новые iPhone. Новинки получили поддержку сетей 5G и интеллектуальный режим Smart Data Mode, отвечающий за автоматическое переключение между 5G и 4G (исходя из ситуации).

Внешне новинки близки к iPhone 11, а их «сердцем» стал чипсет A14 Bionic. Причем, компактная версия в части производительности не уступает обычному варианту. Диагонали экранов iPhone 12 и iPhone 12 mini составляют 6,1" (2532 x 1170 точек) и 5,4" (2340 x 1080 точек), а саму технологию производитель назвал Super Retina XDR. В части защиты от пыли и влаги речь идет о соответствии стандарту IP68.

Фоточасть аналогична iPhone 11 – новинки получили по два 12 Мп сенсора. Но у основной камеры iPhone 12 выросла светосила (f/1,6), а широкоугольный сенсор поддерживает ночной съёмки Night Mode. Он же доступен и для фронтальной камеры.

Также отметим улучшения связанные с беспроводной зарядкой, мощность которой выросла до 15 Вт, а за счет магнитов – улучшилось позиционирование смартфона на док-станции. В тоже время новинки лишились зарядного устройства и наушников в комплекте поставки (нужна зарядка Lightning, мощностью 20 Вт). Выпускаться iPhone 12 и iPhone 12 mini будут в версиях с 64 (79 990 / 69 990 рублей), 128 (84 990 / 74 990 рублей), 256 (94 990 / 84 990 рублей) Гб встроенной памяти.