Анонсы: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – новые флагманы Apple

MForum.ru
14.10.2020,
Как и ожидалось, компания Apple представила сразу 4 новинки семейства iPhone 12. Помимо «стандартного» iPhone 12 и компактного iPhone 12 Mini, портфолио Apple пополнилось iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.
Основа аппаратной части новых iPhone – чипсет Apple A14 Bionic. Также они могут похвастаться поддержкой сетей 5G.
Впрочем, покупателям из России более интересна будет улучшенная камера. В ее активе основной 12 Мп со светосилой f/1,6, 12 Мп широкоугольный с углом обзора 120 градусов, 12 Мп сенсор с телефотообъективом и LiDAR-сенсор. iPhone 12 Pro Max оснащен еще более продвинутой камерой (пиксели 1,7 мкм, 5х оптический зум). Также отметим поддержку 10-битного HDR, Dolby Vision HDR и запись 4К-видео с частотой 60 кадров в секунду.
. Диагональ экрана iPhone 12 Pro – 6,1 дюйма (2532 х 1170 точек), в iPhone 12 Pro Max она составляет 6,7 дюйма при разрешении 2778 x 1284 точек. Класс защиты от влаги – IP68.
В части объемов памяти речь идет о 128 (99 990 / 109 990 рублей за iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, соответственно) , 256 (109 990 / 119 990 рублей) и 512 (129 990 / 139 990 рублей) Гб. Начало приема предзаказов в России – 21 октября.
© Антон Печеровый,
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