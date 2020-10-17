Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA

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Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA

17.10.2020, MForum.ru

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В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфоне Xiaomi Redmi K30S. Модельный номер устройства M2007J3SC .

Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA

В активе новинки ожидаются 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек, чипсет Snapdragon 865, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, QUAD-камера с основным сенсором разрешением 64 Мп, 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. ОС – Android 10, анонс ожидается уже в ближайшее время.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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