Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA

MForum.ru
17.10.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфоне Xiaomi Redmi K30S. Модельный номер устройства M2007J3SC .
В активе новинки ожидаются 6,67-дюймовый дисплей разрешением 2400 х 1080 точек, чипсет Snapdragon 865, 6/8/12 Гб ОЗУ, 128/256/512 Гб встроенной памяти, QUAD-камера с основным сенсором разрешением 64 Мп, 20 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч. ОС – Android 10, анонс ожидается уже в ближайшее время.
© Антон Печеровый,
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