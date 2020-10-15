Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

15.10.2020, MForum.ru

Компания OnePlus официально анонсировала смартфон OnePlus 8T. Новинка получила плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,55-дюйма разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. 16 Мп фронтальная камера разместилась в круглом вырезе экрана, а дактилоскопический сенсор – под экраном.

Из интересных особенностей дисплея производитель заявляет об использовании панелей с калибровкой JNCD=0.3 и 8192 степенями регулировки яркости. Камера представлена связкой 4-х модулей с основным разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают 16 Мп с широкоугольным объективом и углом обзора 123 градуса, 5 Мп модуль для макросъемки и 2 Мп для портретной съемки. Для съемки видео в условиях нехватки освещенности реализован ночной режим Video NightScape.

Также отметим появление поддержки быстрой зарядки 65 Вт, которая батарею емкостью 4500 мАч заряжает за 40 минут. Внутри OnePlus 8T разместились чипсет Snapdragon 865 с фирменной системой охлаждения для обеспечения стабильности работы, 8/12 Гб ОЗУ, а также 128/256 Гб встроенной памяти. Вариант OnePlus 8T с 8/128 Гб памяти оценен в 599 евро, версия 12/256 – 699 евро. Выпускаться OnePlus 8T будет в бирюзовом и сером цветах.