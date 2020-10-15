Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

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Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

15.10.2020, MForum.ru

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Компания OnePlus официально анонсировала смартфон OnePlus 8T. Новинка получила плоский AMOLED-дисплей диагональю 6,55-дюйма разрешением FHD+ с частотой обновления 120 Гц. 16 Мп фронтальная камера разместилась в круглом вырезе экрана, а дактилоскопический сенсор – под экраном.

Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

Из интересных особенностей дисплея производитель заявляет об использовании панелей с калибровкой JNCD=0.3 и 8192 степенями регулировки яркости. Камера представлена связкой 4-х модулей с основным разрешением 48 Мп. В качестве вспомогательных выступают 16 Мп с широкоугольным объективом и углом обзора 123 градуса, 5 Мп модуль для макросъемки и 2 Мп для портретной съемки. Для съемки видео в условиях нехватки освещенности реализован ночной режим Video NightScape.

Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

Также отметим появление поддержки быстрой зарядки 65 Вт, которая батарею емкостью 4500 мАч заряжает за 40 минут. Внутри OnePlus 8T разместились чипсет Snapdragon 865 с фирменной системой охлаждения для обеспечения стабильности работы, 8/12 Гб ОЗУ, а также 128/256 Гб встроенной памяти. Вариант OnePlus 8T с 8/128 Гб памяти оценен в 599 евро, версия 12/256 – 699 евро. Выпускаться OnePlus 8T будет в бирюзовом и сером цветах.

Анонсы: OnePlus 8T представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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