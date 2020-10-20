Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

MForum.ru

Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

20.10.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

В сети появилась информация о смартфоне IQOO U1x. Новинка была замечена в онлайн-магазине JD.com, раскрывшем использование чипсета Snapdragon 662, а также конфигурации памяти: купить IQOO U1x можно будет в версиях 4/64, 6/64, 6/128 Гб. Также указана емкость аккумулятора составляющая 5000 мАч.

Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

Ранее эта новинка засветилась в базе данных китайского регулятора TENAA, что позволило узнать о 6,52-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением HD+, строенной тыловой камере в конфигурации 13+2+2 Мп и 8 Мп фронтальной камере. Информации о поддержке NFC нет, дактилоскопический сенсор разместился на торце. Габариты IQOO U1x – 164,41 х 76,32 х 8,41 мм, вес – 192,3 г. Анонс IQOO U1x состоится 21 октября.

Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru

15.07. [Новинки] Это интересно: iQOO официально анонсировал быструю зарядку 120 Вт / MForum.ru

13.07. [Новости компаний] 5G: 5G + 5G Dual SIM уже с нами но who care? / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 10:40 PanFik Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
все) кроме 6S, он ненадежный
18.10.2020 10:56 sivoha Тема: Снятие кода блокировки в телефонах и смартфонах Nokia (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 64 65 66 67 68)
Здравствуйте. Помогите разблокировать нокию экспресс-мюзик.
17.10.2020 16:19 Мария Орленко Тема: Можно ли найти украденный или утерянный телефон по IMEI-номеру (кроме iPhone)? (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 65 66 67 68 69)
А что, и правда без симки телефон невозможно засечь? Разве там нет какой-нибудь платы, которая тайно передает данные?
17.10.2020 16:13 sivoha Тема: Nokia 5230 (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 58 59 60 61 62)
Всем привет. У меня проблема. Компьютер перестал видеть телефон. Не помогают никакие перезагрузки. Что делать?
17.10.2020 15:11 Portick Тема: Оборудование LTE-900
Ребята, я понимаю, что возможно не по адресу =) Но у меня сложное положение ! Если к сути, мне нужно сделать курсовой. А для него мне нужно: Базовая станция, Антенна базовой станции и Абонентское ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

20.10. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 20+ представлен официально / MForum.ru

20.10. [Новинки] Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах / MForum.ru

19.10. [Новинки] Анонсы: Oukitel C22 представлен официально / MForum.ru

19.10. [Новинки] Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34 / MForum.ru

19.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro / MForum.ru

17.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA / MForum.ru

15.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8T представлен официально / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: HomePod Mini – обновление умной колонки от Apple / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – новые флагманы Apple / MForum.ru

14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 и компактная версия iPhone 12 mini представлены официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V20 с 44 и 64 Мп камерами представлен официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru

13.10. [Новинки] Слухи: Smartisan представит новый флагман 20 октября / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Samsung Galaxy A42 представлен официально / MForum.ru

09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F41 представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7i представлен официально / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена планшета Samsung Galaxy Tab A7 / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Fit 2 появился в России / MForum.ru

08.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 2.4 добрался до российского рынка / MForum.ru

07.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Poco X3 c 64 Мп камерой доступен в России / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: