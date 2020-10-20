Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах

20.10.2020, MForum.ru

В сети появилась информация о смартфоне IQOO U1x. Новинка была замечена в онлайн-магазине JD.com, раскрывшем использование чипсета Snapdragon 662, а также конфигурации памяти: купить IQOO U1x можно будет в версиях 4/64, 6/64, 6/128 Гб. Также указана емкость аккумулятора составляющая 5000 мАч.

Ранее эта новинка засветилась в базе данных китайского регулятора TENAA, что позволило узнать о 6,52-дюймовом AMOLED-дисплее с разрешением HD+, строенной тыловой камере в конфигурации 13+2+2 Мп и 8 Мп фронтальной камере. Информации о поддержке NFC нет, дактилоскопический сенсор разместился на торце. Габариты IQOO U1x – 164,41 х 76,32 х 8,41 мм, вес – 192,3 г. Анонс IQOO U1x состоится 21 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizchina.com

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