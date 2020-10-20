CDN: Билайн Бизнес ускорит стык с серверами "танчиков"

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CDN: Билайн Бизнес ускорит стык с серверами "танчиков"

20.10.2020, MForum.ru

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Билайн Бизнес организовал прямой стык сети Билайн с игровыми кластерами Wargaming. Это обеспечило заметное снижение пинга при игре в World of Tanks и другие популярные игры.

Источник фото: worldoftanks.ru

Это общероссийский проект, прямые подключения игровых серверов и сети Билайн осуществлены в Москве, Екатеринбурге, Красноярске. До конца 2020 года будет организовано подключение и в Хабаровске.

Ускорено также скачивание обнов и новых игр медиаконтента, для этого к сети Билайн присоединили узлы CDN компании G-Core Labs, международного провайдера облачных и краевых решений.

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пресс-релиз компании Билайн

Билайн Бизнес обеспечит российским геймерам подключение к World of Tanks с минимальными задержками

20 октября 2020, Москва — Билайн Бизнес (структурное подразделение ПАО «ВымпелКом») организовал прямой стык сети Билайн с игровыми кластерами Wargaming. Теперь абоненты Билайн могут играть в World of Tanks и другие популярные игры из любой точки России с минимальными задержками.

Эксперты дирекции по взаимодействию с операторами связи и роумингу Билайн при поддержке коллег из технического блока реализовали общероссийский проект и обеспечили прямое подключение игровых серверов к сети Билайн в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, также на конец года запланировано подключение в Хабаровске. Таким образом абоненты смогут играть в World of Tanks и другие игры из любой точки России с минимальным пингом. Это гарантирует комфортную игру и защиту от возможного влияния трафика других интернет-сервисов, промежуточных сетей и оборудования.

Скачивание обновлений, новых игр и медиаконтента также пройдёт быстро благодаря присоединению к сети Билайн узлов CDN (Content Delivery Network - сеть доставки контента) компании G-Core Labs, международного провайдера облачных и edge-решений, через которые игры Wargaming и другой популярный медиа и игровой контент распространяются по всему миру. Общая пропускная способность сетевых стыков позволяет выдерживать высокие нагрузки с сохранением высочайшего качества доставки любого типа контента.

World of Tanks - одна из наиболее популярных ММО-игр, использующих инфраструктуру G-Core Labs. Это масштабная игра про сражения бронетехники середины XX столетия, захватившая внимание 160 млн пользователей по всему миру, благодаря увлекательному игровому процессу, реалистичным картам и декорациям, а также атмосферным сражениям достоверной бронетехники и танков. Игра является обладателем множества престижных наград, включая Golden Joystick Award.

Константин Колесов, Руководитель по стратегическому развитию передачи данных Билайн Бизнес:

«Ещё несколько лет назад «широкий» интернет-канал в квартиру считался показателем высокого качества услуги доступа в интернет. Сегодня этого недостаточно. Необходимо обеспечить отличную доступность контента. Особо остро это чувствуют пользователи онлайн-игр, для которых миллисекунды, затраченные на прохождение по сети пакета информации, могут решить исход боя. Собственная магистральная сеть и опыт Билайн позволяет обеспечить прямое включение контента в сеть Билайн и сократить расстояние между нашими пользователями и игровыми серверами.

Мы планируем дальнейшее расширение сотрудничества и ожидаем появления на российском рынке интересных ресурсов в CDN-сети G-Core Labs».

Дмитрий Степанов, ведущий менеджер по развитию бизнеса G-Core Labs в России:

Один из наиболее важных факторов, благодаря которым контент-провайдеры выбирают G-Core Labs - это минимальные задержки до потребителя в любой точке мира. Мы рады сотрудничеству с Билайн Бизнес, наши объединённые технологические возможности позволяют обеспечивать бесперебойную доставку медиа и игрового контента до игроков и пользователей».

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теги: CDN Билайн ВымпелКом World of Tanks

© Алексей Бойко, MForum.ru

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