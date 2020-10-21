Анонсы: Realme 7 и 7 Pro появились в России

21.10.2020, MForum.ru

На российском рынке анонсированы продажи смартфонов Realme 7 и 7 Pro. Новинки работают под управлением Android 10 с новой оболочкой Realme UI 2.0 и представлены в конфигурации с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти.

Realme 7 оснащен 6,5-дюйовым дисплеем разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 90 Гц, чипсетом MediaTek Helio G95, QUAD-камерой 48 (основной)+8 (широкоугльный)+2 (портрет)+2 (макро) Мп, 16 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge 30W. Купить Realme 7 можно будет за 21 990 рублей. Начало продаж – 3 ноября. Realme 7 Pro снабжен 6,4-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем разрешением 2400 х 1080 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G, QUAD-камерой 64+8+2+2 Мп, 32 Мп фронтальной камерой и АКБ 4500 мАч с быстрой зарядкой Dart Charge 65W. Рекомендованная цена новинки – 27 990 рублей. Начало продаж – 27 октября.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации производителя

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