Анонсы: Бюджетный смартфон Oppo A33 получил экран 90 Гц

22.10.2020, MForum.ru

В Индии состоятся анонс смартфона Oppo A33, который компания ранее представила для рынка Индонезии. Новинка представляет собой устройство начального уровня, но это не помешало оснастить его 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсора 120 Гц.

Внутри Oppo A33 нашлось место для чипсета Snapdragon 460, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камере (13 Мп основной + два 2 Мп вспомогательных), 8 Мп фронтальной камере и аккумулятору емкостью 5000 с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели, стереодинамики и порт USB Type C. ОС – Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2. Купить Oppo A33 в черном Moonlight Black и зеленом Mint Cream можно будет за 11 990 индийских рупий ($162).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

[Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru

[Новости компаний] Анонсы: Sharp представил 4 новых смартфона, 2 - с поддержкой 5G / MForum.ru

[Новости компаний] 5G: Платформы Snapdragon 5G ведут в счете / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Realme V3 5G – самый доступный 5G-смартфон / MForum.ru

[Новинки] Анонсы: Oppo A53 с дисплеем 90 Гц представлен официально / MForum.ru