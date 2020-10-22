Анонсы: Бюджетный смартфон Oppo A33 получил экран 90 Гц

MForum.ru
22.10.2020,
В Индии состоятся анонс смартфона Oppo A33, который компания ранее представила для рынка Индонезии. Новинка представляет собой устройство начального уровня, но это не помешало оснастить его 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 720x1600 точек с частотой обновления 90 Гц и частотой опроса сенсора 120 Гц.
Внутри Oppo A33 нашлось место для чипсета Snapdragon 460, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенной тыловой камере (13 Мп основной + два 2 Мп вспомогательных), 8 Мп фронтальной камере и аккумулятору емкостью 5000 с быстрой зарядкой 18 Вт. Также отметим дактилоскопический сенсор на задней панели, стереодинамики и порт USB Type C. ОС – Android 10 с оболочкой ColorOS 7.2. Купить Oppo A33 в черном Moonlight Black и зеленом Mint Cream можно будет за 11 990 индийских рупий ($162).
© Антон Печеровый,
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