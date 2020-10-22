5G: T-Mobile Чехия запустит 5G c 1 ноября

MForum.ru

5G: T-Mobile Чехия запустит 5G c 1 ноября

22.10.2020, MForum.ru

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T-Mobile Czech Republic заявила о планах запуска коммерчески доступной сети 5G в Праге и Брно с 1 ноября 2020 года. Также будет обеспечено покрытие 5G в части пражского метро. До конца 2020 года в этих двух городах оператор планирует охватить покрытием 5G более четверти населения.

На первом этапе в сети будет порядка 180 базовых станций, до конца 2020 года их число планируется удвоить. В пражском метро пока что обеспечен покрытием лишь фрагмент линии С, до конца 2020 года планируется включить 5G на 35 станциях.

Оператор запустит сеть 5G NSA, используя частоты, которые сейчас используются сетями 3G и LTE. Для этого будет применяться технология DSS, что позволит сохранить работу сетей LTE, запустив одновременно и 5G с использованием полосы 2х15 МГц в диапазоне 2100 МГц. Также будут задействованы еще 2х20 МГц в диапазоне 1800 МГц. В компании ожидают, что абонентам будут доступны пиковые скорости до 500 Мбит/c.

Не совсем понятно, почему оператор так торопится с запуском 5G на существующих частотах, ведь в Чехии в самое ближайшее время планируется раздача частот 3.4-3.6 ГГц и 700 МГц.

Источник: telecompaper.com

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теги: 5G пятое поколение Чехия T-Mobile Czech Republic DSS

© Алексей Бойко, MForum.ru

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