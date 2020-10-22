5G: T-Mobile Чехия запустит 5G c 1 ноября

MForum.ru
22.10.2020,
T-Mobile Czech Republic заявила о планах запуска коммерчески доступной сети 5G в Праге и Брно с 1 ноября 2020 года. Также будет обеспечено покрытие 5G в части пражского метро. До конца 2020 года в этих двух городах оператор планирует охватить покрытием 5G более четверти населения.
На первом этапе в сети будет порядка 180 базовых станций, до конца 2020 года их число планируется удвоить. В пражском метро пока что обеспечен покрытием лишь фрагмент линии С, до конца 2020 года планируется включить 5G на 35 станциях.
Оператор запустит сеть 5G NSA, используя частоты, которые сейчас используются сетями 3G и LTE. Для этого будет применяться технология DSS, что позволит сохранить работу сетей LTE, запустив одновременно и 5G с использованием полосы 2х15 МГц в диапазоне 2100 МГц. Также будут задействованы еще 2х20 МГц в диапазоне 1800 МГц. В компании ожидают, что абонентам будут доступны пиковые скорости до 500 Мбит/c.
Не совсем понятно, почему оператор так торопится с запуском 5G на существующих частотах, ведь в Чехии в самое ближайшее время планируется раздача частот 3.4-3.6 ГГц и 700 МГц.
Источник: telecompaper.com
--
telegram ; facebook - подключайтесь
теги: 5G пятое поколение Чехия T-Mobile Czech Republic DSS
Публикации по теме:
31.12. [Новости компаний] Кто где в 5G. Обновляемая публикация / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] 5G: Telia выбрала Nokia для сети 5G в Финляндии и ядер сетей 5G SA в других странах / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] 5G: В Швеции запретили закупать оборудование 5G у Huawei и ZTE / MForum.ru
21.10. [Новости компаний] 5G: Ericsson показал скорость 5.06 Гбит/c в сети 5G миллиметрового диапазона / MForum.ru
20.10. [Новости компаний] 5G: МТС будет облучать 5G в Сколково / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y7a получил 48 Мп камеру и Kirin 710A / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Oppo A33 получил экран 90 Гц / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий / MForum.ru
22.10. [Новинки] Слухи: Honor 10X Lite появится в России / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Smartisan R2 представлен официально / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS4 – немецкий смартфон на чипе MediaTek / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 20+ представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Oukitel C22 представлен официально / MForum.ru
19.10. [Новинки] Это интересно: Jio Phone с поддержкой 5G будет оценен в $34 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации и рендеры Huawei Mate 40 Pro / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Xiaomi Redmi K30S замечен TENAA / MForum.ru
15.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus 8T представлен официально / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: HomePod Mini – обновление умной колонки от Apple / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max – новые флагманы Apple / MForum.ru
14.10. [Новинки] Анонсы: iPhone 12 и компактная версия iPhone 12 mini представлены официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Vivo V20 с 44 и 64 Мп камерами представлен официально / MForum.ru
13.10. [Новинки] Анонсы: Blackview BL6000 Pro 5G – первый защищенный смартфон с поддержкой 5G / MForum.ru
13.10. [Новинки] Слухи: Smartisan представит новый флагман 20 октября / MForum.ru