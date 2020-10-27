5G: Болгария присоединилась к коалиции "Чистая сеть"

27.10.2020, MForum.ru

Италия - не единственная страна, где возможно вызрело понимание целесообразности присоединения к американскому крестовому походу за безопасность телекома.

Как сообщает AP, Болгария присоединилась к ряду других балканских стран в подписании соглашения с США о безопасности высокоскоростных сетей беспроводной связи, подразумевающего исключение решений китайских поставщиков оборудования. В минувшую пятницу соглашение подписали Болгария, Северная Македония и Косово.

Это результат политики администрации Трампа по зачистке сетей 5G от решений Huawei и других китайских компаний. Посольство США в Софии заявило, что Болгария "присоединяется к растущей коалиции стран и компаний, приверженных защите своих сетей 5G от ненадежных поставщиков".

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теги: 5G пятое поколение Болгария Huawei геополитика