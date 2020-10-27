Анонсы: OnePlus Nord N100 представлен официально

27.10.2020, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала новинки бюджетной серии Nord N, самой доступной из которых станет Nord N100 на базе чипсета Snapdragon 460. Поддержки 5G-сетей нет, но для сегмента, куда нацелена эта новинка, такой функционал пока экзотика.

В активе OnePlus Nord N100 присутствуют 6,52-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 точек с 8 Мп фронтальной камере в круглом вырезе, чипсет Snapdragon 460, 4 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (13+2+2 Мп) и аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Цена OnePlus Nord N100 составит 199 евро, цветовой вариант только Midnight Frost.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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