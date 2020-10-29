Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition

MForum.ru

Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition

29.10.2020, MForum.ru

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Анонс смартфона Realme C15 состоялся еще в июле текущего года. Тогда речь шла об устройстве на базе чипсета MediaTek Helio G35, однако сейчас появился еще один вариант этого смартфона, на базе чипсета Snapdragon 460.

Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition

Остальные спецификации аналогичны оригинальной модели. В активе Realme C15 Qualcomm Edition присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью целых 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 13 Мп, вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 2 Мп монохромный и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера Realme C15 – 8 Мп. Цена Realme C15 Qualcomm Edition составит 9 999 индийских рупий за вариант 3/32 Гб и 10 999 рупий за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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Обсуждение (открыть в отдельном окне)

29.10.2020 18:28 От: rererre1

Сможет ли такой смартфон заряжаться от беспроводной зарядки (по типу Baseus)? И не вредна ли ему будет такая подзарядка?

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Знаю, что телефон нормальный, но вот есть один вопрос: как реагирует его аккумулятор на быструю зарядку (Baseus например)? Стоит ли ее использовать на постоянной основе?

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