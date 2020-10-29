Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition

29.10.2020, MForum.ru

Анонс смартфона Realme C15 состоялся еще в июле текущего года. Тогда речь шла об устройстве на базе чипсета MediaTek Helio G35, однако сейчас появился еще один вариант этого смартфона, на базе чипсета Snapdragon 460.

Остальные спецификации аналогичны оригинальной модели. В активе Realme C15 Qualcomm Edition присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением HD+, 3/4 Гб ОЗУ, 32/64 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью целых 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Разрешение основного сенсора тыловой камеры – 13 Мп, вспомогательные – 8 Мп широкоугольный, 2 Мп монохромный и 2 Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера Realme C15 – 8 Мп. Цена Realme C15 Qualcomm Edition составит 9 999 индийских рупий за вариант 3/32 Гб и 10 999 рупий за версию с 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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