Технологии: МегаФон 1440 раздаст интернет с низкой орбиты

MForum.ru
29.10.2020,
Запуски глобальных низкоорбитальных систем спутникового интернета это серьезный новый вызов для операторов сотовой связи, мобильного ШПД и фиксированных сетей доступа. Строить свои стратегии необходимо с учетом этого фактора и отрадно видеть, что отечественные операторы не только внимательно присматриваются к данному направлению, но и готовы в него инвестировать - МегаФон сообщает о начале исследований в области использования низкоорбитальных спутниковых группировок для предоставления услуг передачи данных. Оператор намерен вложить в данное направление до 6 млрд рублей в ближайшие 2 года.
Заниматься орбитальной темой будет дочерняя структура - МегаФон 1440 (число в названии - столько витков вокруг Земли совершил Спутник-1). Руководителем станет Алексей Шелобков, знакомый нам по компании YADRO. В команду войдут специалисты МегаФона, YADRO и других компаний ЮэСэМ Телеком. План работ - от построения эффективной бизнес-модели до разработок прототипов оборудования, спутников и инфраструктурных решений, их испытания. Одна из задач - сделать оборудование бюджетным с тем, чтобы пользоваться услугами спутниковой передачи данных могло как можно больше людей. Первые выводы спутников МегаФон 1440 на орбиту могут состояться не позднее, чем через 5 лет.
Рискну предположить, что работами может заинтересоваться и государство, поднять такой проект без госсубсидий может оказаться непросто.
Почему стоит заниматься спутниковой связью в России. Ответ простой - большие территории. Обеспечить каждый населенный пункт оптоволокном - мало реальная задача. Обеспечить всю территорию сотовым покрытием LTE/5G/6G - практически невозможная задача. Обеспечить высокоскоростным спутниковым интернетом - решаемая. По сути, речь идет о новом витке конвергенции. Несколько лет назад операторы осознали, что их клиентам интересно получать от одного провайдера услуги фиксированного и мобильного доступа, теперь приходит понимание, что оператор ближайшего будущего должен иметь в своем продуктовом портфолио также услуги спутникового доступа, так что инициативу МегаФон считаю шагом в правильном направлении, несмотря на то, что на этом пути компанию будет подстерегать множество опасностей. Что же, дорогу освоит идущий!
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теги: МегаФон спутниковая связь спутниковый интернет низкоорбитальные спутниковые группировки
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