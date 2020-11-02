Слухи: Появились подробности о Motorola Kiev

MForum.ru
02.11.2020,
Некоторое время назад в сети появились слухи о смартфоне Motorola Kiev, который получит поддержку 5G-сетей. Новая информация раскрыла подробности об аппаратной платформе устройства.
В активе Motorola Kiev ожидаются 6,66-дюймовый дисплей разрешением HD+ с частотой обновления 60 Гц, чипсет Snapdragon 750G, 6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, поддержка NFC и АКБ емкостью 5000 мАч. Тыловая камера будет представлена 48 Мп основным сенсором от Samsung, 8 Мп вспомогательным сенсором и 2 Мп датчиком глубины. В круглом вырезе дисплея разместится сенсор разрешением 16 Мп. Отдельно отметим выделенную кнопку вызова Google Assistant. Ожидается, что Motorola Kiev пополнит линейку Moto G, а первым его получит американский оператор Verizon. Информации о цене и дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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