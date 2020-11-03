Слухи: Появись первые изображения Moto G10

MForum.ru
03.11.2020,
Если верить инсайдерам, уже скоро может состояться анонс смартфона, который будет называться Moto G10 или Moto G10 Play. В сети уже появились первые изображения этой новинки. Возможный модельный номер Moto XT-2117.
Габаритные размеры Moto G10 составят 165,3 x 75,4 x 9,5 мм (толщина увеличивается до 10,4 мм с выступом камеры), таким образом можно предположить наличие дисплея диагональю 6,5 дюймов. Скорее всего, речь идет об IPS-матрице, так как к G-серии относятся сравнительно доступные устройства, а OLED-панель неизбежно увеличивает цену. Фронтальная камера разместилась в круглом вырезе экрана, тыловая камера выполнена в виде квадратного блока. Данных о спецификациях пока нет, известна только емкость аккумулятора – 4850 мАч.
© Антон Печеровый,
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