Слухи: Появись первые изображения Moto G10

03.11.2020, MForum.ru

Если верить инсайдерам, уже скоро может состояться анонс смартфона, который будет называться Moto G10 или Moto G10 Play. В сети уже появились первые изображения этой новинки. Возможный модельный номер Moto XT-2117.

Габаритные размеры Moto G10 составят 165,3 x 75,4 x 9,5 мм (толщина увеличивается до 10,4 мм с выступом камеры), таким образом можно предположить наличие дисплея диагональю 6,5 дюймов. Скорее всего, речь идет об IPS-матрице, так как к G-серии относятся сравнительно доступные устройства, а OLED-панель неизбежно увеличивает цену. Фронтальная камера разместилась в круглом вырезе экрана, тыловая камера выполнена в виде квадратного блока. Данных о спецификациях пока нет, известна только емкость аккумулятора – 4850 мАч.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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