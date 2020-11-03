Слухи: Oppo K7x 5G появился в TENAA

MForum.ru
03.11.2020,
В базе данных китайского регулятора TENAA отметился смартфон Oppo K7x. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 720, а значит, пополнит список самых доступных 5G-смартфонов.
Спецификации Oppo K7x 5G включают в себя IPS-дисплей диагональю 6,5-дюйма и разрешением FullHD+, 6/8 Гб ОЗУ, 64/128/256 Гб встроенной памяти и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 30 Вт. Тыловая камера представлена 4 сенсорами – 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп. Дактилоскопический сенсор разместился на боковом торце. Анонс Oppo K7x 5G возможен уже 4 ноября.
© Антон Печеровый,
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