Развитие сетей: Билайн в 2020 году развернул почти 5 тысяч новых BS в Московском регионе

MForum.ru

Развитие сетей: Билайн в 2020 году развернул почти 5 тысяч новых BS в Московском регионе

03.11.2020, MForum.ru

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Компания Вымпелком продолжает масштабную программу улучшения качества связи в Московском регионе. За 9 месяцев 2020 года компания построила почти 5 тысяч новых базовых станций, причем по итогам 3q2020 достигнуты темпы втрое большие, чем годом ранее, когда также велось интенсивное строительство.

Чего удалось достичь?

Компания заявляет о значительном росте средней скорости мобильного интернета и расширении покрытия сети в Москве и Московской области. Это, кстати, подтверждается и данными Ookla.

Особое внимание уделено улучшению качественных услуг в новых жилых микрорайонах. Более 600 тысяч жителей 713 многоквартирных домов и 57 коттеджных поселков получили возможность пользования интернетом на более высоких скоростях.

Важно отметить, что в компании заботятся не только о росте скоростей, но и о стабильности голосовой связи и мобильного интернета. Эти показатели улучшены на основных транспортных узлах, связывающих Москву и города-сателлиты, включая 10 железнодорожных направлений (Казанское, Курское, Рижское, Горьковское и т.д.), а также 15 ключевых шоссе (Боровское, Егорьевское, Киевское, Ленинградское, Алтуфьевское, Калужское и так далее). Вдоль этих направлений построено почти 200 новых вышек, что позволило обеспечить возможность пользования в дороге привычными и необходимыми интернет-сервисами от онлайн-навигации до онлайн-кинотеатра.

Более подробные списки объектов, где появилось или улучшено покрытие или пропускная способность: https://supercity.beeline.ru/

Дмитрий Машин, директор Московского региона ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн):

«Билайн строит сеть в Москве рекордными темпами, улучшая покрытие, для оказания непрерывного сервиса москвичам при перемещении по городу в течение всего дня. Мы понимаем, как важно сегодня иметь возможность решать вопросы и получать необходимую информацию «здесь и сейчас», и часто для этих целей мы используем свой смартфон. Ежедневно мы работаем над качеством связи, чтобы наши клиенты, выходя из дома, не теряли стабильный сигнал, а продолжали разговаривать и пользоваться мобильными сервисами непрерывно на всем пути своего следования».

--

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теги: Билайн Вымпелком развитие сетей

© Алексей Бойко, MForum.ru

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