Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800

05.11.2020, MForum.ru

Компания HMD Global готовится к релизу 4G-версий двух легендарных смартфонов - Nokia 6300 и Nokia 8800. Основой обоих новинок станет операционная система KaiOS.

Ключевые спецификации Nokia 6300 4G будут включать в себя 2,4-дюймовый дисплей, слот для карт памяти microSD объемом до 32 Гб, BT v4.0, GPS, ГЛОНАСС, поддержку двух SIM-карт и АКБ емкостью 1500 мАч. Основа аппаратной платформы – неназванный одноядерный процессор, дополненный 512 Мб встроенной памяти и 4 Мб ОЗУ. Впрочем, не забывает, что речь идет о KaiOS, а не Android. Размеры Nokia 6300 4G составят 53 x 131,4 x 13,7 мм при весе 104,7 г. Ожидается, что новинка получит несколько цветовых вариантов.

Nokia 8000 не является прямым приемником классической модели 8800, скорее «создан по мотивам». Диагональ экрана этого аппарата составит 2,8 дюйма, остальные спецификации близки к Nokia 6300 4G. Купить Nokia 8000 можно будет в черном, золотом, синем и белом цветах.