Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800

MForum.ru

Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800

05.11.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Компания HMD Global готовится к релизу 4G-версий двух легендарных смартфонов - Nokia 6300 и Nokia 8800. Основой обоих новинок станет операционная система KaiOS.

Слухи: Готовится римейк Nokia 6300 и Nokia 8800

Ключевые спецификации Nokia 6300 4G будут включать в себя 2,4-дюймовый дисплей, слот для карт памяти microSD объемом до 32 Гб, BT v4.0, GPS, ГЛОНАСС, поддержку двух SIM-карт и АКБ емкостью 1500 мАч. Основа аппаратной платформы – неназванный одноядерный процессор, дополненный 512 Мб встроенной памяти и 4 Мб ОЗУ. Впрочем, не забывает, что речь идет о KaiOS, а не Android. Размеры Nokia 6300 4G составят 53 x 131,4 x 13,7 мм при весе 104,7 г. Ожидается, что новинка получит несколько цветовых вариантов.

Nokia 8000 не является прямым приемником классической модели 8800, скорее «создан по мотивам». Диагональ экрана этого аппарата составит 2,8 дюйма, остальные спецификации близки к Nokia 6300 4G. Купить Nokia 8000 можно будет в черном, золотом, синем и белом цветах.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

22.08. [Новинки] Анонсы: Inoi 288S – металлический слайдер с узнаваемым дизайном / MForum.ru

08.12. [Новинки]  Анонсы: Oukitel K6 получил аккумулятор емкостью 6300 мАч и поддерживает быструю зарядку 5В/3А / MForum.ru

01.01. [Обзоры]  Личный опыт: Почему люди покупают раритетные телефоны, например Нокиа 8910 или Нокиа 8800?

06.06. [Краткие новости] Процессоры: Intel® Xeon® E7 v4 / MForum.ru

15.11. [Новости компаний]  LTE Broadcast: Абонентские устройства с поддержкой LTE Broadcast / eMBMS / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

02.11.2020 20:24 hotlikeExynos Тема: Android 11 что больше всего нравится?
Здравствуйте! 1. Зеленый робот, канал Droider на YouTube. 2. Почти безграничный функционал - простота в кастомизации и всяческой подстройке системы под свои потребности. 3. В системе всего хватает, ...
02.11.2020 18:43 Dragon88 Тема: Ищу для ребенка простой, но надежный смартфон
Вот realme c3 я как раз ребенку купил, ему очень понравился и экран большой, работает шустро и в игры поиграть и по учебе что-то найти вообще без проблем. Думаю долго прослужит.
01.11.2020 19:49 Sey Тема: Sony Ericsson W810i (Страницы: 1 2 3 4 5 ... 25 26 27 28 29)
На дворе конец 2020 года , и у меня до сих пор со мною и пользуюсь с 2011 года w 810 , верой и правдой служит меня этот телефончик , прошел ,Крим и Рим , пережил 10 сенсорных телефонов , от Айфонов ...
30.10.2020 14:40 rbedford1337 Тема: Как определить контрактный телефон?
Здравствуйте. Как определить, был ли куплен смартфон у оператора под контракт. Допустим которые в дальнейшем могут быть заблокированы оператором, или не будут работать с другими сим-картами. Работаю ...
24.10.2020 22:25 sergeev.nick0lay Тема: Электронные деньги
Веб мани однозначно лучше!

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru

05.11. [Новинки] Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800 / MForum.ru

05.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S7e 5G представлен официально / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Oppo K7x 5G появился в TENAA / MForum.ru

03.11. [Новинки] Анонсы: Elephone ElePods S – TWS-наушники с шумоподавлением за $15 / MForum.ru

03.11. [Новинки] Слухи: Появись первые изображения Moto G10 / MForum.ru

02.11. [Новинки] Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон / MForum.ru

02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Kiev / MForum.ru

29.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N10 – 5G-смартфон за 349 евро / MForum.ru

27.10. [Новинки] Анонсы: OnePlus Nord N100 представлен официально / MForum.ru

26.10. [Новинки] Анонсы: LG Q52 с 48 Мп камерой представлен официально / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Y7a получил 48 Мп камеру и Kirin 710A / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Oppo A33 получил экран 90 Гц / MForum.ru

22.10. [Новинки] Анонсы: Gionee F8 Neo оценили в 5499 рупий / MForum.ru

22.10. [Новинки] Слухи: Honor 10X Lite появится в России / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Smartisan R2 представлен официально / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Gigaset GS4 – немецкий смартфон на чипе MediaTek / MForum.ru

21.10. [Новинки] Анонсы: Realme 7 и 7 Pro появились в России / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: HTC Desire 20+ представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: