Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая

MForum.ru
05.11.2020,
В Китае состоялся анонс смартфона Samsung W21 5G. Новинка базируется на модели Galaxy Z Fold2 5G.
Аппаратная часть Samsung W21 5G почти идентична оригиналу: внутренний 7,6-дюймовый дисплей, внешний экран 6,23-дюймовый Super AMOLED дисплей защитным стеклом с Gorilla Glass Victus, чипсет Snapdragon 865+, аналогичная строенная тыловая камера с 12 Мп сенсорами. Объемы ОЗУ и встроенной памяти составляют 12 и 512 Гб, соответственно. Емкость АКБ осталась прежней – 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой 25 Вт и беспроводной зарядкой 11 Вт. Ключевое отличие – наличие поддержки двух SIM-карт, что делает этот аппарат более приспособленным к китайскому рынку. Запуск осуществляется в партнерстве с China Telecom, цена предзаказа 20000 юаней.
© Антон Печеровый,
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