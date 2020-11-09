Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру

09.11.2020, MForum.ru

В базе данных китайского регулятора TENAA появилась информация о смартфоне M2007J17C, который может выйти на рынок как Redmi Note 9 Pro 5G. Базой для модели станет смартфон Xiaomi Mi 10T Lite.

В активе Redmi Note 9 Pro 5G ожидаются 6,67-дюймовый дисплей разрешением Full HD+, чипсет Snapdragon 750G и АКБ емкостью 4820 мАч. Габариты новинки 165,38 x 76,8 x 9,0 мм, вес – 214,5 г. Ее главным отличием от оригинальной модели станет камера с основным сенсором разрешением 108 Мп (вместо 64 Мп как у Mi 10T Lite). В части объема ОЗУ речь идет о 8 Гб, встроенная память – 128/256 Гб.

Также у регулятора побывал и Redmi Note 9 5G, без Pro в названии. Это смартфон базируется на чипсете MediaTek Dimensity 800U, оснащен 6,53" IPS-дисплеем разрешением FullHD+, тыловой камерой с основным 48 Мп, 13 Мп фронтальной камерой и АКБ емкостью 5000 мАч.