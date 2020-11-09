Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере

MForum.ru
09.11.2020,
В сети появилось первое изображение смартфона Nokia 8000 4G, а также подробные данные о его спецификациях. Напомню, речь идет об аппарате на базе KaiOS (есть поддержка WhatsApp и Facebook) с подключением к интернету через 4G-сети и Wi-Fi.
Внутри Nokia 8000 4G ожидается 2,8-дюймовый дисплей разрешением 240x320 точек, чипсет Snapdragon 210, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 2 Мп тыловая камера и АКБ емкостью 1500 мАч с подключением зарядного устройства через microUSB. Выпускаться новинка будет версиях с одной и двумя SIM-картами. Данные о цене и дате релиза пока нет.
© Антон Печеровый,
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Ну, такое. Какой сейчас смысл в подобных устройствах? Использовать как второй телефон? Я уж лучше возьму простой, но полноценный смарт, пускай и с убогим внешним видом. Хотя, насчет убогости современных смартов и современных "кнопочников" можно поспорить.
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