Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере

09.11.2020, MForum.ru

В сети появилось первое изображение смартфона Nokia 8000 4G, а также подробные данные о его спецификациях. Напомню, речь идет об аппарате на базе KaiOS (есть поддержка WhatsApp и Facebook) с подключением к интернету через 4G-сети и Wi-Fi.

Внутри Nokia 8000 4G ожидается 2,8-дюймовый дисплей разрешением 240x320 точек, чипсет Snapdragon 210, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD, 2 Мп тыловая камера и АКБ емкостью 1500 мАч с подключением зарядного устройства через microUSB. Выпускаться новинка будет версиях с одной и двумя SIM-картами. Данные о цене и дате релиза пока нет.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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