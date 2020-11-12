Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302

12.11.2020, MForum.ru

На китайском рынке начались продажи базовой версии смартфона Redmi K30 Ultra (6 Гб ОЗУ, 128 Гб встроенной памяти), анонс которой состоялся еще в августе. Цена новинки 1999 юаней, что по текущему курсу эквивалентно $302.

Ключевые спецификации Redmi K30 Ultra включают в себя 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, чипсет MediaTek Dimensity 1000+ 5G, QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 64 Мп (вспомогательные 13, 5, 2 Мп) и АКБ емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт. Отдельно отметим, что экран без выреза под фронтальную камеру, которая разместилась в выдвижном блоке. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп. Начало отгрузок версии Redmi K30 Ultra с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти намечено на 30 ноября.