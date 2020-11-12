Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах

12.11.2020, MForum.ru

Слухи о смартфоне Moto E7 ходят достаточно давно, однако до прилавков этот смартфон никак не доберется. Свежая утечка рас крыла все подробности о внешности новинки, показав ее в двух цветах на официальных рендерах.

В части спецификаций речь может идти о смартфоне с 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и 2 Мп датчиком глубины, 5 Мп камерой для сэлфи, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Версия ОС из коробки - Android 10. Данные о цена и дате анонса пока отсутствуют.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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