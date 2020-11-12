MForum.ru
12.11.2020,
Слухи о смартфоне Moto E7 ходят достаточно давно, однако до прилавков этот смартфон никак не доберется. Свежая утечка рас крыла все подробности о внешности новинки, показав ее в двух цветах на официальных рендерах.
В части спецификаций речь может идти о смартфоне с 6,5-дюймовым дисплеем разрешением HD+, тыловой камерой с основным сенсором разрешением 48 Мп и 2 Мп датчиком глубины, 5 Мп камерой для сэлфи, а также АКБ емкостью 4000 мАч. Версия ОС из коробки - Android 10. Данные о цена и дате анонса пока отсутствуют.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Появись первые изображения Moto G10 / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Kiev / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Moto G9 Plus появился в России / MForum.ru
08.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Motorola Moto G9 Plus / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru
10.11. [Новинки] Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 8 SE - 5G-смартфон с 64 Мп камерой и зарядкой 66 Вт / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800 / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S7e 5G представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Oppo K7x 5G появился в TENAA / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Elephone ElePods S – TWS-наушники с шумоподавлением за $15 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Появись первые изображения Moto G10 / MForum.ru
02.11. [Новинки] Анонсы: Yahoo выпустил первый смартфон / MForum.ru
02.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Motorola Kiev / MForum.ru
29.10. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Realme C15 Qualcomm Edition / MForum.ru