MForum.ru
13.11.2020,
Мы привыкли ставить смартфоны заряжаться на ночь. Однако, перезаряд (пусть и в режиме дозаряда), как и разряд до 0%, негативно сказываются на сроке службы аккумулятора. Решением может стать новая технология Oppo, которая появилась в оболочке ColorOS11.
Для защиты аккумулятора система приостанавливает зарядку на уровне 80%, а оставшиеся 20% дозаряжаются незадолго до сигнала будильника. Таким образом, пользователь после ночной зарядки получает смартфон с АКБ заряженным на 100%, но с более щадящим отношением к аккумулятору. Название функции «Оптимизированная ночная зарядка», ее активировать можно через меню «Настройки» -> «Батарея» -> «Расширенные настройки батареи».
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
11.11. [Новости компаний] 5G: Ericsson развернул сеть 5G SA в Центре 5G инноваций в Москве / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Oppo K7x 5G появился в TENAA / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Бюджетный смартфон Oppo A33 получил экран 90 Гц / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи смартфонов Oppo Reno 4 / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Honor Band 6 смарт-браслет большим дисплеем и датчиком уровня кислорода / MForum.ru
13.11. [Новинки] Анонсы: Nokia 6300 4G и Nokia 8000 представлены официально / MForum.ru
13.11. [Новинки] Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Moto E7 в двух цветах появился на рендерах / MForum.ru
12.11. [Новинки] Анонсы: Redmi K30 Ultra оценен в $302 / MForum.ru
12.11. [Новинки] Слухи: Realme 7 5G представят 19 ноября / MForum.ru
11.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Micromax IN Note 1 и IN 1B / MForum.ru
10.11. [Новинки] Слухи: Oppo Reno 5 5G замечен в TENAA / MForum.ru
10.11. [Новинки] Это интересно: Появятся смартфоны с 8 камерами 4 вспышками / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Nokia 8000 4G замечен на рендере / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Motorola Moto G Stylus 2021 стал героем утечки / MForum.ru
09.11. [Новинки] Слухи: Redmi Note 9 Pro 5G получит 108 Мп камеру / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade 20 5G – недорогой 5G-смартфон на базе чипсета Dimensity 720G / MForum.ru
06.11. [Новинки] Анонсы: Huawei nova 8 SE - 5G-смартфон с 64 Мп камерой и зарядкой 66 Вт / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W21 5G – более премиальный Galaxy Z Fold 2 для Китая / MForum.ru
05.11. [Новинки] Слухи: Готовится римейк Nokia Nokia и Nokia 8800 / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Vivo S7e 5G представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Oppo K7x 5G появился в TENAA / MForum.ru
03.11. [Новинки] Анонсы: Elephone ElePods S – TWS-наушники с шумоподавлением за $15 / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Появись первые изображения Moto G10 / MForum.ru