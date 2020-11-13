Это интересно: Oppo предложила оригинальное решение для ночной зарядки

13.11.2020, MForum.ru

Мы привыкли ставить смартфоны заряжаться на ночь. Однако, перезаряд (пусть и в режиме дозаряда), как и разряд до 0%, негативно сказываются на сроке службы аккумулятора. Решением может стать новая технология Oppo, которая появилась в оболочке ColorOS11.

Для защиты аккумулятора система приостанавливает зарядку на уровне 80%, а оставшиеся 20% дозаряжаются незадолго до сигнала будильника. Таким образом, пользователь после ночной зарядки получает смартфон с АКБ заряженным на 100%, но с более щадящим отношением к аккумулятору. Название функции «Оптимизированная ночная зарядка», ее активировать можно через меню «Настройки» -> «Батарея» -> «Расширенные настройки батареи».

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации twitter.com

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