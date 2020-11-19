Слухи: Moto G Play (2021) замечен в Geekbench

19.11.2020, MForum.ru

В базе данных популярного бенчамарка Geekbench отметился смартфон Motorola с модельным номером XT-2117. Скорее всего, на рынок эта модель выйдет под именем Moto G Play (2021).

По информации Geekbench, новинка получит чипсет Qualcomm c 8 ядрами рабочей частотой 1,8 ГГц. Скорее всего, речь идет о Snapdragon 662. Объем ОЗУ составит 3 Гб, а работает новинка под управлением ОС Android 10. Из более ранних утечек известно о 6,5-дюймовом дисплее и батарее емкостью 4850 мАч с быстрой зарядкой 20 Вт. Габаритные размеры устройства составят 165.3 x 75.4 x 9.5 мм. Информации о возможной дате релиза пока нет.