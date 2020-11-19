Регулирование: Правительство РФ утвердило дорожную карту развития 5G

MForum.ru
19.11.2020,
Словосочетание "дорожная карта" уже давно не вызывает ничего, кроме грусти. Пока весь мир активно строит 5G, в России чертят дорожные карты, одну за другой, одну хуже другой.
На этот раз карту даже утвердили на заседании президиума правительственной комиссии по цифровому развитию. Исполнители вам известны - Ростех, который мамой клянется, что создаст российское оборудование связи 5G (главное, чтобы было поменьше китайских иероглифов), а также ПАО "Ростелеком" - в части построения сетей связи 5G и развития сервисов на их основе. Операторы "большой тройки" остаются как бы не у дел, в положении, которое было у Tele2 в эпоху его шведскости и завершилось вынужденной продажей этого бизнеса Ростелекому.
Утверждение "дорожной карты" открывает возможность "освоить" 21,463 млрд рублей структурами Ростеха. Лакомый кусочек. Взамен необходимо будет показать "российское оборудование связи для сетей 5G / IMT-2020" и наладить его серийный выпуск. Видимо на этот раз резиновым муляжом обойтись не получится, придется что-то сделать. Ключевой вопрос - будет ли это что-то "локализованным" оборудованием Huawei, или... даже не знаю, какие еще могут быть альтернативы? Так или иначе, но означенная сумма ухнет в недра Ростеха в период с 2021 по 2024 год. Еще 7,393 млрд заложены на конверсию радиочастотного спектра для сетей связи 5G, в рамках проекта "Информационная инфраструктура". Скорее всего, эти средства не предусматривают конверсию и расчистку диапазона 3.4-3.8 ГГц, и в этом случае они будут потрачены если не впустую, то не слишком эффективно.
«В дорожную карту, которую мы утвердили на президиуме, заложены принципы импортозамещения. Это даст загрузку российской промышленности и будет способствовать ее технологическому росту. Достижение качества и конкурентоспособности отечественных решений наравне с международными аналогами — задача амбициозная, но выполнимая. Основная часть мероприятий по внедрению нового оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021–2024 годах», — заявил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. При этом он сообщил, что контролировать реализацию дорожной карты и соблюдение всех договоренностей будет Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Основной задачей дорожной карты и взаимодействия с бизнесом мы считаем формирование спроса на данную технологию. Важно уже сейчас думать, чем эти сети могут быть полезны экономике, как сервисы и решения на базе 5G повысят эффективность бизнес- и производственных процессов. Мы предлагаем создать индустриальные полигоны в различных отраслях экономики, чтобы разрабатывать и тестировать цифровые сервисы, которые станут доступны на сетях пятого поколения.
Полигоны объединят усилия операторов, вендоров и конечных потребителей услуг. В итоге мы вместе разработаем инновационные сервисы для решения задач бизнеса широкого круга отраслей — горнодобывающей промышленности, транспорта и логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и многих других. “Ростелеком” уже в ближайшее время планирует в сотрудничестве с институтами развития приступить к организации “воронок проектов” для выбора и пилотирования самых интересных из них», — отметил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
И опять же. Пока весь мир строит 5G, в России будут создаваться очередные полигоны, воронки и пилоты. С чем нас всех и не поздравляю.
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теги: Ростелеком Ростех дорожные карты пятое поколение 5G
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