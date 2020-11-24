Слухи: Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy A12

24.11.2020, MForum.ru

За последние пару лет компания Samsung научилась предлагать рынку бюджетные модели с отличным соотношением цены и возможностей. И Samsung Galaxy A12, скорее всего, не станет исключением.

Первая информация о Samsung Galaxy A12 уже появилась в базах данных бенчмарков и различных регуляторов. По данным FCC ожидается, что Galaxy A12 (SM-A125M/DS) получит АКБ EB-A217ABY (как в Galaxy A21s) емкостью 5000 мАч и быструю зарядку 15 Вт. По информации Geekbench основой аппаратной платформы этой новинки чипсет Helio P35 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Так же ожидается дактилоскопический сенсор на задней панели.