Слухи: Появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy A12

MForum.ru
24.11.2020,
За последние пару лет компания Samsung научилась предлагать рынку бюджетные модели с отличным соотношением цены и возможностей. И Samsung Galaxy A12, скорее всего, не станет исключением.
Первая информация о Samsung Galaxy A12 уже появилась в базах данных бенчмарков и различных регуляторов. По данным FCC ожидается, что Galaxy A12 (SM-A125M/DS) получит АКБ EB-A217ABY (как в Galaxy A21s) емкостью 5000 мАч и быструю зарядку 15 Вт. По информации Geekbench основой аппаратной платформы этой новинки чипсет Helio P35 дополненный 3 Гб ОЗУ и 32/64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Так же ожидается дактилоскопический сенсор на задней панели.
© Антон Печеровый,
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