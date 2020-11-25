Анонсы: Poco M3 представлен официально

MForum.ru
25.11.2020,
Бренд Poco анонсировал смартфон M3, который станет последней новинкой бренда в 2020 году. Новинка получила емкую батарею, производительную аппаратную платформу, качественную камеру и будет предлагаться по привлекательной цене.
Ключевые спецификации Poco M3 включают в себя 6,53-дюймовый дисплей разрешением 2340x1080 точек, чипсет Qualcomm Snapdragon 662, 4 Гб ОЗУ, 64/128 Гб встроенной памяти, строенную тыловую камеру (48 Мп основной, 2 Мп макро, 2 Мп портретная), 8 Мп фронтальную камеру в каплевидном вырезе экрана и АКБ емкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Дактилоскопический сенсор разместился на торце устройства, информации о поддержке NFC нет. ОС - Android 10 с оболочкой MIUI 12 для Poco. Купить новинку можно будет в черном и синем цветах, а также фирменном желтом Poco Yellow. Цена - $149 / $169 за версии с 64 и 128 Гб памяти, соответственно. Начало продаж назначено на 27 ноября (черная пятница), скидка составит $20.
© Антон Печеровый,
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