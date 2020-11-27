Анонсы: Vivo Y1s представлен официально

27.11.2020, MForum.ru

На индийском рынке компания Vivo начала продажи смартфона Vivo Y1s, который относится к бюджетному ценовому сегменту. Новинка базируется на чипсете MediaTek Helio P35 и оснащена 6,22-дюймовым дисплеем разрешением 720x1520 точек.

Объем ОЗУ – 2 Гб, встроенной памяти 32 Гб с возможностью расширения картами microSD. В каплевидном вырезе экрана нашлось место для 5 Мп фронтальной камеры. Тыловая камера Vivo Y1s одиночная, разрешением 13 Мп. Из коммуникационных интерфейсов поддерживаются 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, microUSB и 3,5 мм аудиоразъем. Емкость аккумулятора – 4030 мАч. Купить Vivo Y1s в черном и синем цветах можно за 7 999 индийских рупий.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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