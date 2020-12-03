Слухи: Samsung Galaxy A02 и Galaxy A12 готовятся к релизу по всему миру

03.12.2020, MForum.ru

Как несложно догадаться, Samsung Galaxy A02 является преемником Galaxy A01, а A12 является преемником A11. Мы видели Galaxy A02 с номером модели SM-A025-F в различных сертифицирующих органах, Galaxy A12 упоминается под номером модели SM-A125-F.

В активе Samsung Galaxy A02 присутствуют 6,5-дюймовый дисплей разрешением 720 x 1520 пикселей, чипсет Snapdragon 450, 3 Гб ОЗУ, 32 Гб встроенной памяти, строенная тыловая камера (13+2+2 Мп), 5 Мп фронтальная камера и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт через порт MicroUSB. Цена новинки составит порядка 150 евро, начало продаж – февраль 2021 года.

На первый взгляд, Samsung Galaxy A12 схож с Samsung Galaxy A02. Этот смартфона также оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешение HD+ и АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт. Однако основа его «железа» - чипсет MediaTek Helio P35. Основное улучшение коснулось камеры. Тыловая камера этого смартфона включает в себя 48 Мп основной сенсор, 5 Мп сенсор со сверхширокоугольной оптикой и 2 сенсора разрешением 2 Мп (макро, датчик глубины). Разрешение фронтальной камеры – 8 Мп. Цена составит 180 евро за вариант с 64 Гб встроенной памяти и 200 евро за 128 Гб версию.