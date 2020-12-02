IoT: Tele2 и Ericsson обновили облачную платформу IoT для предприятий

MForum.ru

IoT: Tele2 и Ericsson обновили облачную платформу IoT для предприятий

02.12.2020, MForum.ru

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Tele2 провел комплексную модернизацию платформы для поддержки IoT на базе решения облачной опорной сети Ericsson. Благодаря этому, оператор сможет создавать выделенные сегменты сети NB-IoT с минимумом дополнительной нагрузки на коммерческую сеть LTE.

Обновленная платформа способна поддерживать до 1 млн IoT-подключений, кроме того, она обладает расширенной функциональностью, которой смогут воспользоваться корпоративные клиенты.

За счет фокуса на повышение автономности решения NB-IoT оператор сможет предоставлять услуги в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery), то есть данные будут передаваться через сигнальные каналы сети без выделения отдельных IP-адресов, что позволит избежать дополнительной нагрузки на сеть.

Исходная емкость решения - до 1 млн одновременно работающих IoT-подключений, при необходимости решение может быть масштабировано.

Заказчики могут применять различные сценарии тарификации, а также использовать API для интеграции со своими информационными системами.

Благодаря облачному подходу и распределенным ресурсам модернизированная платформа обещает высокую надежность работы и гибкость автоматического масштабирования под меняющиеся IoT-нагрузки. Платформа включает также новые инструменты, такие, как CNOM, Core Network Operation Manager, которые помогут Tele2 визуализировать и анализировать трафик.

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теги: Tele2 NB-IoT операторские платформы Ericsson

© Алексей Бойко, MForum.ru

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