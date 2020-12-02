IoT: Tele2 и Ericsson обновили облачную платформу IoT для предприятий

02.12.2020, MForum.ru

Tele2 провел комплексную модернизацию платформы для поддержки IoT на базе решения облачной опорной сети Ericsson. Благодаря этому, оператор сможет создавать выделенные сегменты сети NB-IoT с минимумом дополнительной нагрузки на коммерческую сеть LTE.

Обновленная платформа способна поддерживать до 1 млн IoT-подключений, кроме того, она обладает расширенной функциональностью, которой смогут воспользоваться корпоративные клиенты.

За счет фокуса на повышение автономности решения NB-IoT оператор сможет предоставлять услуги в режиме NIDD (Non-IP Data Delivery), то есть данные будут передаваться через сигнальные каналы сети без выделения отдельных IP-адресов, что позволит избежать дополнительной нагрузки на сеть.

Исходная емкость решения - до 1 млн одновременно работающих IoT-подключений, при необходимости решение может быть масштабировано.

Заказчики могут применять различные сценарии тарификации, а также использовать API для интеграции со своими информационными системами.

Благодаря облачному подходу и распределенным ресурсам модернизированная платформа обещает высокую надежность работы и гибкость автоматического масштабирования под меняющиеся IoT-нагрузки. Платформа включает также новые инструменты, такие, как CNOM, Core Network Operation Manager, которые помогут Tele2 визуализировать и анализировать трафик.

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теги: Tele2 NB-IoT операторские платформы Ericsson