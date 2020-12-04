Слухи: Vivo Y52s 5G – 5G смартфон на чипе Dimensity 720

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Слухи: Vivo Y52s 5G – 5G смартфон на чипе Dimensity 720

04.12.2020, MForum.ru

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Компания Vivo готовит еще один недорогой 5G-смартфон для китайского рынка – Vivo Y52s 5G, который появился на сайте сертификации China Telecom, раскрывшем рендеры и полные спецификации.

Слухи: Vivo Y52s 5G – 5G смартфон на чипе Dimensity 720

Ожидается, что Vivo Y52s 5G будет построен на базе чипсета Dimensity 720 и оснащен дисплеем диагональю 6,58 дюйма и разрешением FullHD+ с каплевидным вырезом под 8 Мп фронтальную камеру. Дактилоскопический сенсор разместится на торце новинки. Тыловая камера представлена связкой 48 Мп основного сенсора и 2 Мп датчика глубины сцены. Емкость аккумулятора Vivo Y52s 5G – 5000 мАч. Цена Vivo Y52s 5G с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти составит 1998 юаней ($305).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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