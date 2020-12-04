Слухи: Samsung Galaxy F62 получит Exynos 9825 и Android 11

MForum.ru
04.12.2020,
С появлением в 2019 году смартфонов серий Galaxy A и M компания Samsung произвела фактически революцию в своем мобильном бизнесе. В этом году компания еще усилила свое присутствие на рынке смартфонов среднего уровня, выпустив конкурентоспособные устройства и даже представив 5G в бюджетном сегменте.
В октябре этого года компания расширила список «середнячков» серией Galaxy F. Первым устройством стал Galaxy F41, попавший в Индию как эксклюзив Flipkart. Если верить свежим данным, то Samsung собирается выпустить еще одно устройство для серии F, получившее название Galaxy F62 (SM-E625F). Новинка уже посетила тест GeekBench, и благодаря ему мы знаем некоторые из его ключевых характеристик. Листингом GeekBench поделился популярный аналитик Абхишек Ядав. Согласно ему, Galaxy F62 будет работать на SoC Exynos 9825, получит 6 ГБ оперативной памяти и Android 11 (видимо с оболочкой One UI 3.0) прямо из коробки. Что касается результатов, устройство набрало 763 балла в одноядерном и 1952 балла в многоядерном тесте. Анонс Samsung Galaxy F62 можно ожидать уже в январе-феврале 2021 года, после анонса новых флагманов S-серии.
© Антон Печеровый,
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