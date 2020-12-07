Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA

07.12.2020, MForum.ru

Компания HMD Global готовится представить новинку, которая в базе данных китайского регулятора TENAA замечена под модельным номером TA-1335. Напомню, в Китае популярны смартфоны с поддержкой 5G в диапазоне от 1000 до 2000 юаней, где есть предложения от Redmi, realme, HONOR и iQOO.

Однако, HMD Global в этом сегменте предложить нечего, поэтому новинка будет нацелена в сегмент до 1000 юаней и чем-то похожа на Nokia C3. Габариты новинки 81×44,5×22 мм, вес 122 г, а цветовая гамма будет включать в себя 2 цвета – темно-синий и цвет шампанского. В части спецификаций ожидается 2 Гб ОЗУ, 64 Гб встроенной памяти, 8 Мп тыловую и фронтальную камеры, а также АКБ емкостью 2500 мАч. Под каким именем Nokia TA-1335 появится на прилавке пока неизвестно.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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