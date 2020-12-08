Слухи: Утечка раскрыла важные подробности об Oppo Find X3 Pro

08.12.2020, MForum.ru

Oppo уже объявила, что ее следующий флагманский смартфон, который выйдет в первые три месяца 2021 года, будет работать на недавно представленном чипсете Snapdragon 888. Однако новая утечка раскрыла еще несколько подробностей об устройстве.

Find X2 Pro

По словам Эвана Бласса (@evleaks), новинка выйдет на рынок Find X3 Pro, а ее разработка идет под кодовым именем Fussi. Предполагается, что аппарат получит 6,7-дюймовый сенсорный экран разрешением 1440x3216 точек с поддержкой 1,07 миллиарда цветов и адаптивной динамической частотой кадров - от 10 Гц до 120 Гц. Конечно, миллиард цветов был еще в Find X2 Pro. Вполне логично, что эта функция будет и в Find X3 Pro. В этом плане более интересно наличие динамической частоты обновления изображения (видимо, аналогично Samsung Galaxy Note20 Ultra).

На задней панели Oppo Find X3 Pro разместится пара новых 50-мегапиксельных сенсоров Sony IMX766. Один для основного снимка, а другой для сверхширокогоугольного, а также 13-мегапиксельная камера с 2-кратным оптическим зумом и 3-мегапиксельная макро-камера.

Предполагается, что Find X3 Pro будет весить около 190 г. Как экран, так и задняя часть, будут немного изогнуты. Задняя панель будет либо керамической, либо стеклянной, цветовая гамма модели будет включать в себя черный и синий и белый варианты. Также отметим аккумулятор емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт и беспроводной зарядкой VOOC Air на 30 Вт. Модуль NFC будет иметь конструкцию с двойной антенной, которая позволит прикладывать телефон к считывателю любой стороной. Предполагаемая ОС новинки Android 11 с оболочкой ColorOS 11.