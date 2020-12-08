Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power

08.12.2020, MForum.ru

Компания Xiaomi India запустила микросайт для будущего телефона Redmi. Ожидается, что новинкой станет Redmi 9 Power, который получит 4 камеры и емкий аккумулятор.

Предполагается, что Redmi 9 Power дебютирует 15 декабря. Базовой для модели станет Redmi Note 9 4G, который в прошлом месяце появился на китайском рынке. Ожидается, что Redmi 9 Power будет оснащен 6,53-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипсетом Snapdragon 662 и АКБ емкостью 6000 мАч. Для съемки сэлфи предназначена 8 Мп фронтальная камера, тыловая камера представлена 4-мя модулями: 48 Мп основной, 8 Мп сверхширокоугольный, 2 Мп макро и 2 Мп датчик глубины. Объем ОЗУ составит 4 Гб, в части объема встроенного хранилища будет 2 варианта – 64 и 128 Гб. Возможная цена Redmi 9 Power с 64 Гб памяти составит 10 990 индийских рупий ($149).