Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально

MForum.ru
10.12.2020,
Компания Vivo анонсировала для китайского рынка смартфон Vivo Y52s. Новинка базируется на чипсете MediaTek Dimensity 720 (соответственно, поддерживает сети 5G) и оснащена АКБ емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт.
Диагональ экрана Vivo Y52s составляет 6,58-дюйма, разрешение FullHD, а частота обновления – 90 Гц. 8 Мп фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе экрана, тыловая камера сдвоенная – основной 48 Мп сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Дактилоскопический сенсор разместился на правом торце новинки. ОС – Android 10 с оболочкой FuntouchOS 10.5. Купить Vivo Y52s с 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти можно будет за 1 598 юаней ($245), вариант 8+128 Гб обойдется в 1 798 юаней ($275).
© Антон Печеровый,
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