Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G

MForum.ru
09.12.2020,
Samsung работает над дальнейшим расширением ассортимента доступных устройств с поддержкой сетей 5G. Одна из таких новинок – Galaxy A52 5G, которая станет обновлением выпущенного в апреле смартфона A51 5G.
Несколько пресс-фото Galaxy A52 5G уже попали в сеть, что позволяет увидеть дизайн новинки. Внешне Samsung Galaxy A52 5G будет мало отличаться от предшественника, можно отметить только более интересное оформление блока камер. Размеры Galaxy A52 5G составят 159,9 x 75,1 x 8,4 мм (место выступа камеры – 10 мм).
Диагональ экрана составит 6,5-дюймов, дактилоскопический сенсор будет встроен в экран. Круглый вырез под фронтальную камеру разместился по центру экрана. Материал задней панели пластик, но каркас будет металлическим. Информации об остальных спецификациях пока нет. Что касается цены – можно предположить значение в районе $500, как и у Samsung Galaxy A51 5G.
© Антон Печеровый,
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