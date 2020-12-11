Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite

MForum.ru
11.12.2020,
Xiaomi представила новые умные часы под названием Mi Watch Lite. Базой для новинки стали смарт-часы Redmi, выпущенные в Китае в прошлом месяце.
Mi Watch Lite оснащены 1,4-дюймовым цветным сенсорным дисплеем разрешением 320x320 точек с автоматической регулировкой яркости и плотностью пикселей 323 ppi. Пользователям доступно более 120 циферблатов, причем некоторые из них позволяют выбирать набор отображаемой на дисплее информации. Также новинка оснащена модулем GPS/ГЛОНАСС, барометром и обеспечивает до 9 дней автономной работы от аккумулятора емкостью 230 мАч.
В части фитнес-функций Mi Watch Lite поддерживают 11 режимов тренировок, включая бег на открытом воздухе, велоспорт на открытом воздухе, велоспорт в помещении, беговую дорожку, плавание на открытой воде, плавание в бассейне, фристайл, крикет, треккинг, бег по тропе и ходьбу. Также они оснащены функциями отслеживания сна, пульса и дыхания, что должно помочь снизить уровень стресса. Прочие функции Mi Watch Lite включают уведомления о входящих вызовах, SMS и событиях приложений, управление музыкой, оповещения о простое, поиск телефона и прогноз погоды.
Xiaomi Mi Watch Lite предлагается в трех корпусах для часов и пяти вариантах ремешков: розовом, слоновой кости, черном, темно-синем и оливковом. Xiaomi еще не раскрыла информацию о ценах и доступности Mi Watch Lite. Но, учитывая цену Redmi Watch в 299 юаней ($45), можно ожидать, что Mi Watch Lite будет иметь аналогичный ценник на мировых рынках.
© Антон Печеровый,
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