5G: В Австралии начался прием заявок на частотный аукцион 5G mmWave

14.12.2020, MForum.ru

Частоты в диапазоне миллиметровых волн для развертывания сетей 5G распределят в Австралии в 1H2021.

Телеком регулятор ACMA начал прием заявок на участие в аукционе, намеченном на апрель 2021 года. Диапазон миллиметровых волн великолепно подходит для создания систем 5G со сверхвысокими пиковыми и средними скоростями доступа с высокой пропускной способностью.

В Австралии операторам планируют нарезать полосы щедро - на аукцион будет выставлено 2.4 ГГц в диапазоне 26 ГГц в 27 географических зонах. Всего на аукцион будет выставлено 360 частотных лотов. В каждом регионе никто из операторов не будет иметь права приобрести полосу большую, чем 1 ГГц.

Разумеется в Австралии никому не приходит в голову криминальная идея создания "единого инфраструктурного" оператора, частоты поделят в рамках рыночного, конкурентного подхода.

Частоты в нижнем диапазоне 5G в Австралии (850 МГц и 900 МГц) планируют выставить на аукцион во второй половине 2021 года.

Источник: telecompaper.com

Частоты "золотого диапазона" 3.6-3.8 ГГц в Австралии распределили еще в 2018 году. В Австралии запрещены закупки телеком-оборудования 5G у Huawei и ZTE. Австралийские операторы Optus и Telstra развернули сети 5G еще в 2019 году, Vodafone Австралия - в 2020 году. У Optus, например, 60 МГц в диапазоне 3.5 ГГц, у Telstra - от 50 МГц до 80 МГц в этом диапазоне, в зависимости от региона страны, у Vodafone Hutschison - тоже 60 МГц. Здоровая регуляторная политика! Остается только позавидовать антиподам.

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