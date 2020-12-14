Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России

MForum.ru
14.12.2020,
В российской рознице появились смартфоны Samsung Galaxy A12. Новинка относится к начальному ценовому сегменту, но оснащена поддержкой NFC (в европейской версии смартфона его нет) и емким аккумулятором.
Спецификации Samsung Galaxy A12 включают в себя 6,5-дюймовый дисплей разрешением 1600x720 пикселей, чипсет MediaTek Helio P35, QUAD-камеру с основным сенсором разрешением 48 Мп (вспомогательные 5 Мп, 2 Мп, 2 Мп), 8 Мп фронтальную камеру и АКБ емкостью 5000 мАч. Дактилоскопический сенсор размещен на боковом торце. Купить Samsung Galaxy A12 в конфигурации с 3 Гб ОЗУ и 32 Гб встроенной памяти можно за 11 990 рублей, а вариант 4+64 Гб обойдется в 13 990 рублей. ОС – Android 10 с фирменной оболочкой One UI. Прибрести новинку можно в черном, синем и красном цветах.
© Антон Печеровый,
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