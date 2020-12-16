Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч

MForum.ru

Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч

16.12.2020, MForum.ru

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

На страницах китайского интернет-магазина JD.com появился смартфон iQOO U3. Новинка базируется на чипсете Dimensity 800U и оснащена 128 Гб встроенной памяти. В части объема ОЗУ будут доступны два варианта – с 6 и 8 Гб. Отметим и наличие системы жидкостного охлаждения, что призвано обеспечить стабильную работу при длительных нагрузках.

Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч

6,58-дюймовый дисплей iQOO U3 получил частоту обновления 90 Гц, частота опроса сенсора составляет 180 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась камера разрешением 20 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на торце (встроен в клавишу включения). Тыловая камера iQOO U3 сдвоенная, 48 Мп основной сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт через порт USB Type C. Цена iQOO U3 составит 1498 / 1698 юаней за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Цветовая гамма модели помимо черной версии устройства включает в себя белую и синюю градиентные раскраски. Начало продаж – 18 декабря.

Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

MForum.ru на Facebook. Подпишись!

Публикации по теме:

07.12. [Новинки] Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA / MForum.ru

20.10. [Новинки] Слухи: IQOO U1x замечен на рендерах / MForum.ru

18.08. [Новинки] Анонсы: IQOO 5 и 5 Pro представлены официально / MForum.ru

10.08. [Новинки] Слухи: IQOO 5 получит Qualcomm Snapdragon 865 / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Представлен IQOO U1, самый доступный смартфон бренда / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 34 ms, lookup=0 ms, find=34 ms

Последние сообщения в форумах

Вчера 11:06 hong090 Тема: sdfsf
Osmanthus fragrans tea is a kind of precious flower tea made from exquisite tea billet and fresh osmanthus virtual phone system service
Вчера 11:04 hong090 Тема: sdfsf
manthus fragrans tea is a kind of precious flower tea made from exquisite tea billet and fresh osmanthus
14.12.2020 20:07 hotlikeExynos Тема: Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России (14.12.2020)
Ура, для нас NFC додумались оставить. Вот спасибо, хорошо, положите на комод!
14.12.2020 20:02 hotlikeExynos Тема: Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon (14.12.2020)
4000 мАч для такой 6,81-дюймовой елды маловато будет. 10-ваттный зарядник в 21 году это мощно (нет). 4Гб оперативки себя оправдают, только если это будет LPDDR5, в чем я сильно сомневаюсь. Очередной ...
13.12.2020 20:52 hotlikeExynos Тема: Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G (09.12.2020)
От вырезов на экранах уже давно пора избавляться.

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

16.12. [Новинки] Слухи: Huawei Nova 8 Pro получит новый дизайн / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia 5.4 представлен официально / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: Nokia C1 Plus с Android 10 (Go edition) оценили в €69 / MForum.ru

15.12. [Новинки] Это интересно: LG Rollable, LG Rainbow и LG Q83 будут представлены в первой половине 2021 года / MForum.ru

14.12. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A12 появился в России / MForum.ru

14.12. [Новинки] Cлухи: Moto G Stylus 2021 засветился в Amazon / MForum.ru

11.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy M12 с АКБ 7000 мАч замечен в Geekbench / MForum.ru

11.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi анонсировала смарт-часы Mi Watch Lite / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: Tianyi No. 1 5G – 5G-смартфон за 999 юаней / MForum.ru

10.12. [Новинки] Анонсы: 5G-смартфон Vivo Y52s с 90 Гц дисплеем представлен официально / MForum.ru

09.12. [Новинки] Слухи: ASUS ROG Phone на чипсете Snapdragon 888 замечен в бенчмарках / MForum.ru

09.12. [Новинки] Слухи: В сеть попали пресс-фото Samsung Galaxy A52 5G / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Cubot C3 – смарт-часы за $33 / MForum.ru

09.12. [Новинки] Анонсы: Gionee K30 Pro недорогой смартфон с 8 Гб ОЗУ / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi тизерит Redmi 9 Power / MForum.ru

08.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла важные подробности об Oppo Find X3 Pro / MForum.ru

07.12. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 8i представлен официально / MForum.ru

07.12. [Новинки] Слухи: Nokia TA-1335 замечен в TENAA / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy F62 получит Exynos 9825 и Android 11 / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: