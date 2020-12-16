Анонсы: Vivo iQOO U3 получил 6.6-дюймовый дисплей 90 Гц и АКБ 5000 мАч

16.12.2020, MForum.ru

На страницах китайского интернет-магазина JD.com появился смартфон iQOO U3. Новинка базируется на чипсете Dimensity 800U и оснащена 128 Гб встроенной памяти. В части объема ОЗУ будут доступны два варианта – с 6 и 8 Гб. Отметим и наличие системы жидкостного охлаждения, что призвано обеспечить стабильную работу при длительных нагрузках.

6,58-дюймовый дисплей iQOO U3 получил частоту обновления 90 Гц, частота опроса сенсора составляет 180 Гц. В каплевидном вырезе экрана разместилась камера разрешением 20 Мп. Дактилоскопический сенсор размещен на торце (встроен в клавишу включения). Тыловая камера iQOO U3 сдвоенная, 48 Мп основной сенсор дополнен 2 Мп датчиком глубины сцены. Емкость аккумулятора – 5000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт через порт USB Type C. Цена iQOO U3 составит 1498 / 1698 юаней за версии с 6 и 8 Гб ОЗУ, соответственно. Цветовая гамма модели помимо черной версии устройства включает в себя белую и синюю градиентные раскраски. Начало продаж – 18 декабря.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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